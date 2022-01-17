Oppo Reno6 Lite представлен официально

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью среднего уровня Reno6 Lite, которая оценена в 430 долларов. Новинка характеризуется 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080:2400 точек, соотношением сторон 20:9 и подэкранным дактилоскопом, восьмиядерной платформой Snapdragon 662, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, слотом для карт памяти microSD, предустановленной ОС Android 11 с оболочкой ColorOS 11, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт и 3,5 мм гнездом для наушников.

Комментарии и отзывы Oppo Reno6 Lite
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