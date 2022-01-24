Oppo Reno7 Pro показали на фото

Сегодня утром компания Oppo объявила о том, что смартфоны серии Reno7 будут официально представлены уже 4 февраля, а уже вечером в сети появились первые живые фотографии старшей модели. Отметим сдвоенный блок основной камеры из четырех модулей и подсветку этой самой камеры. Также источник сообщает, что задняя панель устройства является матовой и шершавой на ощупь.

Предполагается, что Oppo Reno7 Pro получит тыльную камеру с главным модулем на базе датчика Sony IMX766 разрешением 50 Мп и фронтальную камеру разрешением 32 Мп на основе сенсора Sony IMX709.