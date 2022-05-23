Oppo Reno8 Pro оценен в 450 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno8 Pro, которая основана на новенькой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Новинку также оснастили ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.1 и фирменным NPU MariSilicon X, 6,62-дюймовым экраном OLED Samsung E4 с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/кв.м, селфи-камерой на 32 Мп (датчик Sony IMX709, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766 с оптической стабилизацией), 8 Мп (OmniVision OV08D10) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, толщиной 7,57 мм, массой 188 г и предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой ColorOS 12.1.1. Версия с 8/128 ГБ памяти оценена в 450 долларов, с 8/256 ГБ – 480 долларов, а с 12/256 ГБ – 525 долларов.

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