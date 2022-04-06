Oppo Reno8 показали на первом рендере

Авторитетный искатель утечек Digital Chat Station опубликовал первое изображения смартфона Oppo Reno8, который придет на смену выпущенной в прошлом ноябре модели Reno7. Судя по рендеру, аппарат получит дизайн в стиле OnePlus 10 Pro, но с плоским экраном. Также отметим наплывающий на боковую грань блок тыльной камеры с тремя модулями и врезанную в экран селфи-камеру.

Устройству приписывают 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой 120 Гц и подэкранным дактилоскопическим сенсором, а также 50-Мп датчик изображения Sony IMX766 в главном модуле камеры. Дата релиза и ориентировочная цена смартфона пока не раскрываются.
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