Oppo Reno8T 5G получил 120-Гц OLED-экран Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno8T 5G, которая оценена в Индии в 365 долларов. Новинку оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS 13, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 950 кд/кв.м. и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM6), 2 и 2 Мп, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno8T 5G, которая оценена в Индии в 365 долларов. Новинку оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS 13, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 950 кд/кв.м. и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM6), 2 и 2 Мп, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 18:40 . Продукт - Oppo Reno8T 5G

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