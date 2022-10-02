Oppo Reno9 Pro получит SoC Snapdragon 778G

Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что смартфон Oppo Reno9 будет основан на прошлогодней платформе Qualcomm Snapdragon 778G. Многие пользователи сочтут это даунгрейдом, ведь модель нынешнего поколения, Reno8 Pro, оснащается более новой однокристальной системой Snapdragon 7 Gen 1. Источник приводит логичное объяснение – Qualcomm не может произвести достаточное количество Snapdragon 7 Gen 1, а потому Oppo выбрала проверенное «решение».

Напомним, что представленный в конце мая Reno8 Pro также характеризуется оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.1 и фирменным NPU MariSilicon X, 6,62-дюймовым OLED-экраном Samsung E4 с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/кв.м, селфи-камерой на 32 Мп (датчик Sony IMX709, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766 с оптической стабилизацией), 8 Мп (OmniVision OV08D10) и 2 Мп, а также поддержкой 80-Вт проводной зарядки.