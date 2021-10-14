Oppo Watch 2 теперь поддерживает управление автомобилем

Компания Oppo объявила о сотрудничестве с автомобильными брендами, такими как BYD Auto, Tesla и другими, для внедрения средств управления автомобилем в свои умные часы Oppo Watch 2. Китайский производитель смартфонов объединился с этими крупными производителями автомобилей, чтобы обеспечить поддержку контроля над их автомобилями изнашиваемых устройств. Теперь такие функции, как ключи от машины с NFC, дистанционное включение кондиционера автомобиля, открытие багажника и даже проверка оставшегося пробега на автомобиле, могут выполняться с помощью часов Oppo Watch 2. BYD недавно выпустила обновление для своего автомобильного приложения, добавив функцию автозапуска автомобилем с помощью NFC.

Oppo также сотрудничает с другими китайскими автомобильными брендами, чтобы добавить эту функцию в серию Watch 2. Сюда входят автомобили Ideal ONE, которые ранее были обновлены для поддержки функции автомобильного ключа на основе Bluetooth, которая была совместима с серией Find X3, что позволяло пользователям разблокировать свои автомобили со своих смартфонов.