Oppo Watch копирует дизайн часов Apple Watch

Oppo Watch по словам компании должен появится сегодня. Изображения которые доступны в интернете, показывают идентичную схожесть с дизайном часов компании Apple Watch.

Oppo Watch будет иметь изогнутый OLED-дисплей и 3D стекло. Поставляться будет с операционной системой Google WearOS, а значит будет совместим с Apple iPhone. Какие функции будут доступны: мониторинг сердечного ритма и фитнес-трекер.

Единственное существенное отличие Oppo Watch - это расположение кнопок. Вместо цифровой заводной головки на правой стороне часов, у нее есть еще одна кнопка.