Oppo анонсировала Oppo K10 5G и K10 Pro в Китае

Oppo представила новые смартфоны K10 5G и K10 Pro. Оба телефона только что дебютировали в Китае, и о международной доступности пока ничего не известно. Pro-версия телефона построена на базе 6,62-дюймовой панели FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц и имеет пиковую яркость 800 нит. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5.

Телефон оснащен прошлогодним процессором Snapdragon 888 в сочетании с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Несмотря на мощное аппаратное обеспечение флагманского уровня, настройка камеры довольно проста. Основная — 50MP, f/1.8 и OIS, к ней присоединяется уже знакомая сверхширокая камера 8MP, f/2.2. Третья задняя камера на 2 МП используется для макросъемки, тогда как на передней панели находится 16-мегапиксельная камера с апертурой f/2.4.

K10 Pro питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, которая заряжается по новой технологии компании SuperVOOC мощностью 80 Вт, что позволяет зарядить батарею всего за 31 минуту.

Другие примечательные функции включают стереодинамики, настроенные на Dolby Atmos, и флагманский тактильный механизм оси X, который обеспечивает механическую тактильную обратную связь при наборе текста на клавиатуре. Ощущение механических щелчков было разработано совместно с Razer.

Oppo K10 5G - более доступный вариант, который в свою очередь, превосходит обычный K10, представленный в прошлом месяце. K10 5G поменял процессор Snapdragon 888 на Dimensity 8000 Max производства MediaTek и предлагает те же варианты памяти, что и K10 Pro. Размер дисплея почти такой же — 6,59 дюйма, но вместо OLED используется ЖК-экран. Частота обновления по-прежнему составляет 120 Гц, а заявленная максимальная яркость — 600 нит. Кроме того, панель защищена стеклом Panda, а не Gorilla Glass.

Настройка камеры на задней панели состоит из 64-мегапиксельного основного блока с апертурой f/1,8, такой же сверхширокоугольной камеры на 8 МП с апертурой f/2,2 и обычной 2-мегапиксельной макросъемки.

Смартфон питается от аккумулятора 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. Oppo K10 5G также может похвастаться стереодинамиками Dolby Atmos, и тактильным вибромотором оси X, настроенным Razer.