Oppo анонсировала очки дополненной реальности

Компания OPPO объявила о выпуске первых очков AR Glasses. Очки Oppo AR Glasses это шаг вперед для китайской компании в новой сфере, которая еще не так популярна во всем мире.

Oppo AR Glasses предлагает трехмерное воспроизведение, а также оснащен 3D-объемным звуком. Для достижения высокого коэффициента пропускания используется технология дифракционного оптического волновода.

Очки используют различные режимы взаимодействия, жесты и распознавание голоса. Устройство поставляется с различными программами AR, такие как игры и приложения. Очки буду запущены в первом квартале 2020 года.