Oppo анонсировала самую мощную зарядку для смартфонов мощностью 125 Вт

В последние несколько лет Oppo возглавляет рынок быстрой зарядки, и теперь компания представила самое мощное зарядное устройство для смартфонов за 125 Вт. На своей презентации Oppo также показала три новых решения для сверхбыстрой зарядки - беспроводная зарядка AirVOOC мощностью 65 Вт, мини-зарядное устройство SuperVOOC мощностью 50 Вт и мини-зарядное устройство мощностью 110 Вт.

Новая технология 125 ВТ зарядки способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 41% за пять минут, в то время как для достижения 100% потребуется всего 20 минут. В целях защиты силового элемента и смартфона, дизайн этой технологии состоит из трех параллельных насосов зарядки, которые разделяют мощность, а Oppo внедрила 10 дополнительных датчиков температуры для дополнительной безопасности.

Беспроводная зарядка AirVOOC использует круглую конструкцию для лучшего охлаждения, стеклянную панель для отвода тепла и «саморазвитую технологию с изолированным зарядным насосом» с параллельной двойной катушкой для повышения эффективности беспроводной зарядки. Он работает на том же уровне, что и проводной 65 Вт SuperVOOC 2.0 - две батареи заряжаются одновременно, а полная зарядка батареи емкостью 4000 мАч должна занять около 30 минут. В нижней части расположен вентилятор для дополнительного охлаждения.

Мини-устройство SuperWOOC мощностью 50 Вт не больше портативного модема 4G. Он совместим с протоколами VOOC (до 4,0 при 30 Вт), а также работает с 27 Вт и 50 Вт PPS.