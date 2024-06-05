Oppo делает акцент на искусственный интеллект

Представители компании Oppo верят, что смартфоны в ближайшем будущем станут самыми важными персональными устройствами с искусственным интеллектом, так что бренд поставил перед собой задачу активно развиваться в этом направлении. Соответственно, компания Oppo планирует внедрить ИИ во все свои линейки смартфонов и к концу этого года достигнуть отметки в 50 миллионов пользователей ИИ-сервисов по всему миру. Уже сейчас компания активно работает над ИИ-технологиями самостоятельно, плюс производитель смартфонов и не только сотрудничает с Google, Microsoft, MediaTek и другими гигантами рынка, чтобы предложить широкий спектр возможностей будущим потенциальным покупателям.

Более того, на текущий момент компания Oppo уже подала заявку на более чем 5000 патентов, связанных с ИИ, и около 70% из них относятся к области генерации или обработки изображений. Также стоит напомнить, что совсем недавно, в январе текущего года, Oppo стала первой компанией, которой удалось внедрить большую языковую модель с 7 миллиардами параметров, которая работала локально на смартфоне. Речь про модель AndesGPT в серии Find X7 — этот ИИ используется для понимания естественного языка генерации краткого пересказа телефонных разговоров. Пока что у нас нет никакой конкретики по этому вопросу, но это хорошие новости, потому что чем больше подобных технологий будут создавать, тем выше будет конкуренция и тем лучше для потенциального покупателя. Это всегда так работало.
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