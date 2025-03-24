Oppo готовит к релизу мини-часы Watch X2 Mini

Примерно месяц назад компания Oppo провела масштабную презентацию, на которой представила складной смартфон Find N5. Кроме того, на той же сцене были анонсирован Oppo Watch X2 — умные часы компании, которые фактически являются ребрендингом OnePlus Watch 3. А теперь в сети появились слухи о более компактной версии — Oppo Watch X2 Mini. Более того, инсайдеры даже поделились характеристиками данных умных часов, что тоже довольно важно. Судя по утечкам, мини-версия сохранит большинство функций и характеристик старшей модели. Точный размер дисплея пока неизвестен, но предполагается, что он будет основан на 60-герцевой LTPO AMOLED-матрице с пиковой яркостью 2200 нит. В часах также реализована система с двумя чипами и двумя ОС — за работу Wear OS 5 отвечает процессор Snapdragon W5, а за RTOS — микроконтроллер BES2800.

Ëмкость аккумулятора не раскрыта, но, по слухам, Watch X2 Mini смогут проработать до трёх дней в режиме Smart (Wear OS) и от шести до восьми дней в энергосберегающем режиме. Для сравнения, стандартный Watch X2 рассчитан на пять и шестнадцать дней работы соответственно. Ожидается, что часы получат 32 ГБ встроенной памяти и 2 ГБ оперативной. Среди датчиков заявлены оптический сенсор сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови SpO2, функция определения падения, а также 60-секундная процедура комплексной проверки здоровья. Все это будет заключено в корпус с защитой IP68 и 5ATM. Стоимость пока что не раскрывают, но модель должна быть доступной.
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