Oppo готовит к релизу новый смартфон F27 Pro+

За основу производительности нового устройства взят процессор MediaTek Dimensity 7050, а основная камера новинки имеет разрешение 64 Мп, плюс имеется дополнительный сенсор на 2 Мп, а фронтальная камера получила датчик изображения на 8 Мп. При этом ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 67 Вт под названием SuperVOOC. Ещё данный смартфон работает на операционной системе Android 14 и имеет сертификацию IP69 по защите от пыли и влаги. Интересно, что тыльная панель гаджета выполнена из искусственной кожи, плюс устройство оснащено встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Стоимость пока что никто не называет, но есть ощущение, что устройство в любом случае будет доступным, так что можно смело ждать релиза на глобальном рынке.