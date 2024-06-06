Oppo готовит к релизу новый смартфон F27 Pro+

Сегодня появилась официальная информация о том, что компания Oppo собирается официально представить смартфоны F27 Pro и F27 Pro+ уже 13 июня, что для многих пользователей стало большим удивлением. С другой стороны, стоит напомнить, что модель F27 Pro+ недавно появилась в базе данных Geekbench 6, а сегодня появилось видео того, как этот смартфон распаковывают, так что, видимо, гаджет уже отправили обзорщикам на тестирование. Более того, были слиты в сеть абсолютно все характеристики модели, что позволяет примерно оценить возможности этого гаджета. Например, Oppo F27 Pro+ оснащён изогнутым AMOLED-экраном диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

За основу производительности нового устройства взят процессор MediaTek Dimensity 7050, а основная камера новинки имеет разрешение 64 Мп, плюс имеется дополнительный сенсор на 2 Мп, а фронтальная камера получила датчик изображения на 8 Мп. При этом ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 67 Вт под названием SuperVOOC. Ещё данный смартфон работает на операционной системе Android 14 и имеет сертификацию IP69 по защите от пыли и влаги. Интересно, что тыльная панель гаджета выполнена из искусственной кожи, плюс устройство оснащено встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Стоимость пока что никто не называет, но есть ощущение, что устройство в любом случае будет доступным, так что можно смело ждать релиза на глобальном рынке.