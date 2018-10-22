Oppo готовит к выпуску смартфон с тремя камерами

Компания Oppo готовит к выпуску смартфон с 6,2-дюймовым экраном и тремя камерами под обозначениями PBFM00 и PBFT00. Разрешение составит 1520 на 720 точек, а также экран имеет вырез в верхней части. За производительность отвечать будет чип Snapdragon 636 или Snapdragon 450 и 4 Гбайт ОЗУ. В состав тройной камеры войдет двойной тыльный блок на основе сенсоров с 13 млн и 2 млн пикселей и фронтальный 16-мегапиксельный модуль. Емкость аккумулятора будет равна около 4100 мА.ч. Габариты составят: 155,9 * 75,4 * 8,1 мм. В качестве ОС выступит Android 8.1.0 Oreo. Предусмотрены дактилоскопический сканер и слот microSD. О стоимости пока не сообщается.