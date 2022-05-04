Oppo готовит прямого конкурента Samsung Galaxy Z Flip3

Oppo выпустила свой первый складной смартфон Find N еще в декабре, но, очевидно, компания уже работает над некоторыми другими будущими устройствами, которые пополнят ее портфолио складных устройств. И, по слухам, следующим будет вертикальный складной раскладной телефон в стиле раскладушки, такой как Samsung Galaxy Z Flip3 или Huawei P50 Pocket. Вероятно, производитель решил пойти в данном направлении по той причине, что устройства этого формата оказались невероятно востребованными на рынке — аудитории понравился компактный размер корпуса и удобство в эксплуатации.

Однако, в отличие от них, Oppo считается более доступным производителем — и это имеет смысл, поскольку Find N был дешевле, чем его конкуренты, когда он был запущен на китайском рынке. Согласно слухам из Китая, «флип» Oppo, по-видимому, будет стоить около 5000 юаней, что в настоящее время составляет примерно 756 долларов или 718 евро. Для сравнения: P50 Pocket стоит в Китае от 8 988 юаней (1360 долларов или 1292 евро), а Galaxy Z Flip3 можно приобрести за 7399 юаней (1119 долларов или 1063 евро). Мы рады, что Oppo, похоже, намерена разыграть ценовую карту, когда дело доходит до складных устройств, но это также довольно странно, поскольку ее ценовая стратегия для остальных своих устройств всегда была прямо противоположной. В любом случае, «раскладной телефон» Oppo предположительно будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1+, а это означает, что он может быть выпущен не раньше этого лета.