Oppo и vivo демонстрируют 5G сеть

2018-12-06, Автор - Ganibal; Продукт - Oppo и vivo; [98]
Oppo и vivo, как часть конгломерата BBK Electronics, приняли участие в конференции китайских мобильных партнеров, которая в настоящее время проходит в Пекине. Компании продемонстрировали свои собственные прототипы 5G с модемом Qualcomm Snapdragon X50 в действии.

Oppo продемонстрировал Find X, которому удалось открыть веб-страницы и потоковое видео со скоростью 5G при подключении к дополнительному серверу и удаленному экрану, показывая огромный объем информации, обработанной за секунду. В другой демонстрационной версии был включен vivo NEX 5G, который в основном представляет собой модуль NEX S vivo с модемом Snapdragon X50.

Он постоянно транслировал живые кадры с камеры, демонстрируя отсутствие потери пакетов во время передачи видео через антенны China Mobile 5G.

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