Oppo начинает развертывание ColorOS 11 на базе Android 11 для смартфона Oppo A9 (2019)

Oppo начала развертывание стабильной версии пользовательского интерфейса ColorOS 11 на базе Android 11 для Oppo A9 2019 года выпуска. Модель Oppo A9 2020 года получит обновление только во втором квартале 2021 года.

ColorOS 11 была представлена 14 сентября 2020 года. В итоге, обновление пройдет в несколько этапов. ColorOS 11 на базе Android 11 предлагает стандартные функции Andorid, но с улучшенным пользовательским интерфейсом, с новыми значками приложений. У пользователя появится возможность создавать собственные стили и много других новых функций.