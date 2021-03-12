Oppo объяснила, почему серия Find X3 поддерживает быструю беспроводную зарядку 30 Вт

Сегодня директор Oppo объяснил, почему компания выбрала беспроводную быструю зарядку мощностью 30 Вт для своей недавно выпущенной флагманской серии Find X3. В интервью ITHome представитель китайского технологического гиганта ответил на различные вопросы, один из которых касался скорости беспроводной зарядки новой линейки. Исполнительный директор заявил, переживать о перегреве устройства не стоит, так как с точки зрения инженерного дела разработчики реализовали достаточно надежную систему. То есть, пользователь вполне может использовать скоростную зарядку и получать от нее море положительных эмоций, не переживая о том, что его гаджет будет перегреваться в процессе или испортится со временем. Это новая эра беспроводных зарядок.