Oppo официально представила смартфон среднего уровня A3

Состоялся анонс смартфона среднего уровня с вырезом в дисплее, в котором располагается 8-мегапиксельная камера. Новинку OPPO A3 наделили большим 6,2-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9. В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Helio P60, 4 ГБ ОЗУ и встроенный накопитель — 128 ГБ. В тыльной части корпуса располагается одиночная 16-мегапиксельная камера со вспышкой. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА.ч. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 4.2, порт Micro-USB и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Предлагается смартфон в чёрном, серебристом, красном и розовом вариантах исполнения по цене около 330 долларов США.