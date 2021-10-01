Oppo планирует выпустить складной планшет в 2022 году

В прошлом году Oppo представила концептуальный складной телефон , но это была просто техническая демонстрация - на тот момент у компании не было планов по массовому производству и продаже таких устройств.

Однако Oppo не отказалась от телефонов с изменяемым форм-фактором. На недавнем мероприятии вице-президент Лю Бо намекнул, что компания работает как над складными, так и над раскладывающимися конструкциями, но не упомянул никаких конкретных планов по запуску.

Компания скоро выйдет на новый мировой рынок, однако ожидается, что Oppo выпустит свой первый планшет в первой половине 2022 года. Это совпадает с тем, что сообщила в прошлом месяце компания Digital Chat Station, о том, что Oppo разрабатывает ColorOS для планшетов с док станцией, виджеты рабочего стола и многое другое. Планшет якобы составит конкуренцию Huawei MatePad Pro 12.6.

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