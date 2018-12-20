Oppo празднует новый год выпуском OPPO R17 и R17 Pro New Year Edition

Компания Oppo выпустила специальное новогоднее издание смартфонов Oppo R17 и R17 Pro, которые получили название New Year Special Edition.

Новогодние издания OPPO R17 и R17 Pro выделяются яркой отделкой красного цвета с логотипом OPPO и маленькой свинкой на задней панеле. Также видоизменилась задняя камера, теперь она имеет окантовку из 18-каратного золота. Пользовательский интерфейс по умолчанию совпадает с красно-золотой внешностью телефона. Начинка смартфонов останется неизменной.

Обе модели поставляются в специальной праздничной упаковке красного цвета. Они будут доступны в Китае с 10:00 21 декабря, за $405 и $620 соответственно.