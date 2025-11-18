Oppo представила Reno 15 и Reno 15 Pro

Корпус получил металлическую рамку, защиту по стандартам IP66, IP68 и IP69, стереодинамики, поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Reno 15 Pro оснащён большим плоским экраном 6,78 дюйма с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 1,5K, а также такой же пиковой яркостью 3600 нит и подэкранным сканером отпечатков. Камеры у него идентичны стандартной версии, включая фронтальную. Батарея увеличена до 6500 мАч, поддерживается 80 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Остальные характеристики повторяют Reno 15, так что пользователь будет выбирать исключительно по диагонали дисплея и, возможно, ёмкости аккумуляторной батареи. Стоимость за пределами Китая пока что под вопросом.