Oppo представила Reno 15 и Reno 15 Pro

Сегодня компания Oppo представила в Китае смартфоны Reno 15 Pro и Reno 15 — обе модели получили тройную основную камеру и работают на базе процессора MediaTek Dimensity 8450. Reno 15 оснащён AMOLED-дисплеем диагональю 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2640х1216 пикселей. Максимальная яркость достигает 3600 нит, а сканер отпечатков встроен под экран. На задней панели установлены основная камера на 200 Мп с сенсором 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией, перископический телеобъектив на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим увеличением и OIS, а также ультраширокая камера на 50 Мп. Фронтальная камера — 50 Мп с автофокусом. За питание отвечает аккумулятор на 6200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Корпус получил металлическую рамку, защиту по стандартам IP66, IP68 и IP69, стереодинамики, поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Reno 15 Pro оснащён большим плоским экраном 6,78 дюйма с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 1,5K, а также такой же пиковой яркостью 3600 нит и подэкранным сканером отпечатков. Камеры у него идентичны стандартной версии, включая фронтальную. Батарея увеличена до 6500 мАч, поддерживается 80 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Остальные характеристики повторяют Reno 15, так что пользователь будет выбирать исключительно по диагонали дисплея и, возможно, ёмкости аккумуляторной батареи. Стоимость за пределами Китая пока что под вопросом.