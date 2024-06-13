Oppo представила новый смартфон F27 Pro+

Oppo также реализована различные функции вроде ИИ-ластика (можно удалять лишние объекты с фотографии) и Image Matting, позволяющая превращать любимые снимки в стикеры и эмодзи. Кроме того, стоит отметить, что F27 Pro+ оснащён процессором MediaTek Dimensity 7050, 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Программное обеспечение представлено фирменной прошивкой ColorOS 14 на базе операционной системы Android 14, а аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт. И стоит этот смартфон всего 335 долларов, что делает его крайне интересным приобретением для большинства пользователей, которые хотят хорошие характеристики, но не желают переплачивать за флагманы большие деньги.