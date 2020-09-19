Oppo представила последний интерфейс для Android - ColorOS 11

Компания Oppo представила свой последний интерфейс для Android - это ColorOS 11.

Одной из основных функций ColorOS 11 является переводчик с тремя пальцами, над которым компания Oppo работала с Google, чтобы перенести его в Google Lens. Пользователи могут сделать снимок экрана тремя пальцами и мгновенно перевести контент на любой язык. Другой ключевой особенностью ColorOS 11 является постоянный дисплей. Он имеет широкий спектр стилей и рисунков, которые пользователи могут настроить.

ColorOS 11 предлагает новые параметры шрифтов через Oppo Sans, темный режим, который представлен в трех цветовых схемах: темно-синий, темно-синий и темно-серый.

ColorOS 11 имеет режим сверхвысокого энергосбережения , который позволяет телефону находиться в режиме ожидания в течение 12 часов, отправлять текстовые сообщения в течение 90 минут или совершать телефонные звонки в течение часа при всего 5% заряда батареи. В целом ColorOS 11 может похвастаться улучшенной скоростью отклика на 32%, улучшенным использованием оперативной памяти на 45% и стабильностью частоты кадров на 17%, что обеспечивает более удобное и удобное взаимодействие с пользователем.
Комментарии и отзывы ColorOS 11
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