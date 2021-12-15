Oppo представила складной смартфон Find N

Три поколения складных смартфонов Samsung поставили компанию на лидирующую позицию в этой области, настолько, что Huawei и Xiaomi в конечном итоге последовали одному и тому же форм-фактору с двумя экранами, который Samsung представила изначально. Более того, пару лет назад компания Oppo уже показала складной прототип, и выход на сцену гибких устройств четвертого по величине бренда смартфонов в мире был лишь вопросом времени. После тизера, представленного ранее, сегодня китайская компания представила Find N, который имеет 5,49-дюймовый внешний дисплей и разворачивается в 7,1-дюймовый гибкий «Serene Display». Что особенного в этом дизайне, так это то, что Oppo выбрала ландшафтное соотношение сторон — 9: 8,4 (1920 x 1792). Решение немного похоже на Microsoft Surface Duo 2, только на одной панели.

Точно так же внешний AMOLED-экран Find N имеет более привычное соотношение сторон 9:18 (988 x 1972), в отличие от чего-то вроде узкого 9: 24,5 на Samsung Galaxy Z Fold 3.Но к нашему удивлению Find N работает на немного более старом Snapdragon 888 от Qualcomm, в отличие от грядущего Snapdragon 8 Gen 1 или существующего Snapdragon 888 Plus. В Oppo объяснили, что это связано с более длительным циклом разработки этого проекта. Кроме того, данный телефон также оснащен до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ хранилища UFS 3.1, а также работает на прошивке ColorOS 12 на базе операционной системы Android 11. В компании заявили, что система должна поддерживать бесперебойную работу основного дисплея на уровне 120 Гц, тогда как внешний экран работает лишь на 60 Гц.