Oppo представила складной смартфон Find N

Три поколения складных смартфонов Samsung поставили компанию на лидирующую позицию в этой области, настолько, что Huawei и Xiaomi в конечном итоге последовали одному и тому же форм-фактору с двумя экранами, который Samsung представила изначально. Более того, пару лет назад компания Oppo уже показала складной прототип, и выход на сцену гибких устройств четвертого по величине бренда смартфонов в мире был лишь вопросом времени. После тизера, представленного ранее, сегодня китайская компания представила Find N, который имеет 5,49-дюймовый внешний дисплей и разворачивается в 7,1-дюймовый гибкий «Serene Display». Что особенного в этом дизайне, так это то, что Oppo выбрала ландшафтное соотношение сторон — 9: 8,4 (1920 x 1792). Решение немного похоже на Microsoft Surface Duo 2, только на одной панели.

Точно так же внешний AMOLED-экран Find N имеет более привычное соотношение сторон 9:18 (988 x 1972), в отличие от чего-то вроде узкого 9: 24,5 на Samsung Galaxy Z Fold 3.Но к нашему удивлению Find N работает на немного более старом Snapdragon 888 от Qualcomm, в отличие от грядущего Snapdragon 8 Gen 1 или существующего Snapdragon 888 Plus. В Oppo объяснили, что это связано с более длительным циклом разработки этого проекта. Кроме того, данный телефон также оснащен до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ хранилища UFS 3.1, а также работает на прошивке ColorOS 12 на базе операционной системы Android 11. В компании заявили, что система должна поддерживать бесперебойную работу основного дисплея на уровне 120 Гц, тогда как внешний экран работает лишь на 60 Гц.
Комментарии и отзывы Oppo Find N
Realme GT Neo 2T получит 65-Вт зарядку …
Realme GT Neo 2T получит 65-Вт зарядку В базе данных китайского сертификационного ведомства TENAA обнаружились сведения о смартфоне Realme GT Ne…
Новый Oppo K9x и выйдет 12 декабря…
Новый Oppo K9x и выйдет 12 декабряСмартфон Oppo из семейства K9 появился на TENAA на прошлой неделе, китайские информаторы утверждают, что …
Samsung Galaxy A33 5G показали на рендерах…
Samsung Galaxy A33 5G показали на рендерахАвторитетный инсайдер @OnLeaks поделился качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy A33 5G, офи…
Oppo Reno7 Pro+ получит чипсет Dimensity 1200-Max…
Oppo Reno7 Pro+ получит чипсет Dimensity 1200-MaxВ серию Oppo Reno7 войдут четыре модели. Начиная с Oppo Reno7 Pro + он будет иметь индивидуальный чипсет …
Tecno Camon 18 установит тройную камеру и 5-кратный оптическ…
Tecno Camon 18 установит тройную камеру и 5-кратный оптическКомпания Tecno - один из производителей, добившихся больших успехов в бюджетном и среднем сегменте за пос…
Новый смартфон начального уровня SHARP AQUOS Wish…
Новый смартфон начального уровня SHARP AQUOS WishSharp представила свой новый смартфон 2021 года под названием SHARP AQUOS wish. Этот смартфон начального …
ZTE официально представила Voyage 20 Pro 5G…
ZTE официально представила Voyage 20 Pro 5GСегодня ZTE провела в Китае мероприятие на космическую тематику, на котором анонсировала свой новый Voyag…
DxOMArk оценили возможности камеры в Motorola Edge 20 Pro…
DxOMArk оценили возможности камеры в Motorola Edge 20 ProАвторитетная лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования смартфона Motorola Edge 20 Pro, кот…
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor