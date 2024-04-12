Oppo представила смартфон A3 Pro

Данная панель оснащена сканером отпечатков пальцев, который интегрировали внутрь дисплея, а также фронтальной камерой на 8 Мп и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Тыльная панель смартфона выполнена из стекла Crystal Shield от Oppo, так что производитель обещает прочность при падениях на твёрдую поверхность. Правда, стоит отметить, что смартфон в цвете Azure получил стеклянную заднюю панель, в то время как синие и розовые версии изготовлены из экологической кожи. Также Oppo A3 Pro оснащён основной камерой на 64 Мп с диафрагмой f/1.7 и портретным объективом на 2 Мп. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7050, также есть 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ встроенной памяти. Стоит такой смартфон 276 долларов.