Oppo представила смартфон A3 Pro

Сегодня был представлен новый смартфон Oppo A3 Pro — новейшее предложение среднего уровня от данного производителя, которое предоставляет достаточно разумные характеристики за свои деньги. Например, смартфон получил изогнутый 120-герцовый OLED-дисплей, зарядку мощностью 67 Вт и рейтинг защиты от воды и пыли IP69. Это означает, что A3 Pro может выдерживать давление напором воды до 100 бар, паровую чистку и погружение в воду на полчаса. Кроме того, смартфон Oppo A3 Pro получил крайне достойный экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, что на самом деле для рынка смартфонов среднего уровня очень внушительные характеристики, особенно если учитывать, что не все флагманы такой дисплей получают.

Данная панель оснащена сканером отпечатков пальцев, который интегрировали внутрь дисплея, а также фронтальной камерой на 8 Мп и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Тыльная панель смартфона выполнена из стекла Crystal Shield от Oppo, так что производитель обещает прочность при падениях на твёрдую поверхность. Правда, стоит отметить, что смартфон в цвете Azure получил стеклянную заднюю панель, в то время как синие и розовые версии изготовлены из экологической кожи. Также Oppo A3 Pro оснащён основной камерой на 64 Мп с диафрагмой f/1.7 и портретным объективом на 2 Мп. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7050, также есть 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ встроенной памяти. Стоит такой смартфон 276 долларов.
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