Oppo представила смартфон A3s с 6,2-дюймовым экраном

Компания Oppo выпустила дешевый смартфон под названием A3s. Гаджет получил 6,2-дюймовый экран с разрешение 1520 на 720 точек. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 450. Основная сдвоенная камера оснащена датчиками изображения на 13 и 2 Мп с диафрагмами f/2.2 и f/2.4. Селфи-камера на 8 Мп имеет технологию улучшения снимков AI Beauty Technology 2.0 и функцию разблокировки по лицу. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4230 мА.ч. Оценивается новинка в 160 долларов.