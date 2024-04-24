Oppo представила смартфон K12

Ранее в этом месяце в Индии был официально представлен смартфон OnePlus Nord CE4, который довольно быстро понравился потенциальным покупателям, а теперь та же самая аппаратная платформа появилась в Китае, но уже под другим названием — новый гаджет получил название Oppo K12. Единственные заметные изменения (помимо названия, конечно) заключаются в иных конфигурациях памяти и интеграции модуля NFC в K12. Стоит отметить, что смартфон Oppo K12 уже доступен для предзаказа в интернет-магазине Oppo, а официальные продажи начнутся 29 апреля. На текущий момент представлено три версии устройства — модель 8/256 ГБ за 1 900 китайских юаней, 12/256 ГБ за 2 100 юаней и 12/512 ГБ за 2 500 юаней.

Если перевести эти цены в доллары, то окажется, что данный смартфон немного дороже своего собрата по платформе, но это объясняется NFC-модулем и другой конфигурацией памяти. Данный смартфон работает на базе процессора Qualcoo Snapdragon 7 Gen 3 и имеет аккумулятор на 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт (100% за 27 минут). Также у него имеется 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1080p+ и пиковой яркостью 1100 нит. Этот дисплей даже поддерживает 10-битные цвета. На тыльной панели смартфона расположен основной модуль на 50 Мп и объектив с диафрагмой f/1,8, также имеется камера на 8 Мп камера с широким углом обзора. Собственно, это очень простая конфигурация камер в смартфоне, но он и стоит недорого, так что это было вполне ожидаемо на самом деле.
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