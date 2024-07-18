Oppo представила смартфон Reno12 F 4G

В прошлом месяце компания Oppo официально анонсировала новый смартфон под названием Reno12 F 5G — гаджет среднего класса с процессором MediaTek Dimensity 6300, OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и основной камерой на 50 Мп. А теперь компания Oppo представила ещё один вариант под названием Reno12 F, но уже с процессором Qualcomm Snapdragon 685. Он выглядит так же, как версия с 5G, но доступен в новом матовом сером цвете, дополняя уже существующие янтарно-оранжевый и оливково-зеленый. В плане характеристик Reno12 F 4G не особо впечатляет на самом деле — смартфон получил 8 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти, а также поддержку достаточно устаревшего стандарт Bluetooth 5.0 (по сравнению с Bluetooth 5.3 у Reno12 F 5G).

Остальные характеристики идентичны для двух данных смартфонов — здесь используется тот же 6,7-дюймовый OLED-дисплей, система камер на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 45 Вт. Программное обеспечение представлено фирменной прошивкой ColorOS 14.0.1 с набором ИИ-функций от компании Oppo, которые сначала стоит протестировать. С другой стороны, нужно понимать, что данное приложение не разработано самой компанией Oppo — оно использует большую языковую модель от крупного разработчика, которую просто интегрировали в оболочку операционной системы. Но всё равно приятно, что такие функции появились в доступных смартфонах. Это не может не радовать.