Oppo представила смартфоны серии Reno12

А центральная рамка смартфона выполнена из литого алюминиевого сплава, что значительно повышает её стойкость к сжатию и снижает вероятность повреждений при падении на твёрдую поверхность. Ещё одно отличие от старых моделей — наличие защиты от пыли и влаги по стандарту IP65. Кроме того, данный дисплей работает, даже если он или ваши пальцы мокрые. Кроме того, обе модели Reno12 оснащены одинаковыми батареями на 5000 мАч с зарядкой мощностью 80 Вт. Oppo заявляет, что смартфоны сохранят 95% своей первоначальной ёмкости батареи после 1000 циклов зарядки, а основные отличия у смартфонов заключается в системе камер. Впрочем, можно смело отметить, что оба смартфона снимают достаточно хорошо и за свои деньги это отличное решение для большинства пользователей на планете.