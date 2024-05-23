Oppo представила смартфоны серии Reno12

Сегодня компания Oppo расширила свою популярную линейку смартфонов под названием Reno двумя новыми моделями — Reno12 и Reno12 Pro. Это первые модели компании, оснащённые дисплеем с четырьмя изогнутыми краями. Они тоньше и легче своих предшественников Reno11, но при этом прочнее. Стоит отметить, что модель Oppo Reno12 оснащена 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080x2412 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Данный дисплей отдалённо похож на то, что использовалось в смартфонах предыдущего поколения, однако теперь изогнуты все грани дисплея, а не только боковые. Кроме того, в отличие от моделей Reno11, у этих двух новинок имеется защита Gorilla Glass на фронтальной панели.

А центральная рамка смартфона выполнена из литого алюминиевого сплава, что значительно повышает её стойкость к сжатию и снижает вероятность повреждений при падении на твёрдую поверхность. Ещё одно отличие от старых моделей — наличие защиты от пыли и влаги по стандарту IP65. Кроме того, данный дисплей работает, даже если он или ваши пальцы мокрые. Кроме того, обе модели Reno12 оснащены одинаковыми батареями на 5000 мАч с зарядкой мощностью 80 Вт. Oppo заявляет, что смартфоны сохранят 95% своей первоначальной ёмкости батареи после 1000 циклов зарядки, а основные отличия у смартфонов заключается в системе камер. Впрочем, можно смело отметить, что оба смартфона снимают достаточно хорошо и за свои деньги это отличное решение для большинства пользователей на планете.
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