Oppo представила умные часы Watch X

Watch X также может похвастаться процессором Snapdragon W5 Gen 1 и комбинацией сопроцессора BES 2700BP, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти для хранения контента. Ещё потенциальный покупатель получает круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей (60 Гц) и аккумулятор ёмкостью 500 мАч, который, как утверждает Oppo, должен предоставить вам автономности на 100 часов использования в стандартном режиме и до 12 дней в режиме энергосбережения. Часы поддерживают быструю зарядку VOOC Flash, которая обещает зарядку на целый день за 10 минут зарядки и полную зарядку от 0 до 100% за 60 минут. Новые часы от Oppo также могут похвастаться двухдиапазонным GPS, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth и NFC, степенью защиты IP68 и водонепроницаемостью в 5ATM. Цена пока что не названа.