Oppo представила умные часы Watch X

Некоторое время назад компания OnePlus уже представила собственные умные часы под названием Watch 2 на выставке MWC 2024, а теперь Oppo представила свои собственные часы под названием Oppo Watch X. И на первый взгляд можно сказать, что эти два устройства имеют много (очень) общего — это связано с тем, что на самом деле эти часы являются одним и тем же устройством с разным брендингом. Oppo Watch X абсолютно идентичны OnePlus Watch 2 как по дизайну, так и по характеристикам. Кроме того, как и в оригинале, новинка работает на двух операционных системах — Google WearOS 4 нужна для выполнения более сложных задач, а отдельная операционная система RTOS отвечает за всё остальное, включая отслеживание активности и здоровья.

Watch X также может похвастаться процессором Snapdragon W5 Gen 1 и комбинацией сопроцессора BES 2700BP, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти для хранения контента. Ещё потенциальный покупатель получает круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей (60 Гц) и аккумулятор ёмкостью 500 мАч, который, как утверждает Oppo, должен предоставить вам автономности на 100 часов использования в стандартном режиме и до 12 дней в режиме энергосбережения. Часы поддерживают быструю зарядку VOOC Flash, которая обещает зарядку на целый день за 10 минут зарядки и полную зарядку от 0 до 100% за 60 минут. Новые часы от Oppo также могут похвастаться двухдиапазонным GPS, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth и NFC, степенью защиты IP68 и водонепроницаемостью в 5ATM. Цена пока что не названа.