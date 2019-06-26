Oppo признает, что технология «селфи-камеры» под дисплеем не идеальна

Oppo и Xiaomi являются первыми двумя китайскими производителями телефонов, которые дразнят технологией селфи-камерой под дисплеем. По сути это выглядит так: на экране есть небольшая секция с прозрачным дисплеем, сделанным из специального стекла с низким коэффициентом отражения и высоким коэффициентом пропускания. Прозрачный дисплей работает как обычный экран, когда режим камеры не активирован. Компания Oppo официально представит ее на MWC Shanghai 2019.

Рен Шен Йи, вице-президент Oppo, немного накачал спускать на тормоза шумиху вокруг новой технологии. Он признал, что реализация камеры Oppo страдает от проблем с качеством изображения и должна “дозреть”. Также он добавил, что новая технология камер, скорее всего, не станет быстро распространенной.