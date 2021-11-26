Oppo работает над новым телефоном с MediaTek Dimensity 920

Oppo недавно представила три новых смартфона серии Oppo Reno 7 с процессорами Qualcomm Snapdragon 778G, MediaTek Dimensity 1200-Max и MediaTek Dimensity 900. Сообщается, что теперь китайский производитель смартфонов планирует представить телефон на базе чипсета MediaTek Dimensity 920. Название телефона пока не известно, но некоторые характеристики и информация о цене грядущего устройства на базе Dimensity 920 появились в сети. Ожидаемый телефон Oppo будет иметь тройную камеру и аккумулятор емкостью 4500 мАч с функцией быстрой зарядки на 60 Вт.

По словам информатора, телефон Oppo на базе MediaTek Dimensity 920 будет иметь два варианта хранения, 8 ГБ/ 128 ГБ и 8 ГБ/ 256 ГБ. Согласно прогнозу, новый предстоящий телефон Oppo будет иметь 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 1300 нит. Дисплей будет защищен стеклом Gorilla Glass. Чипсет, разработанный для смартфона 5G, построен с использованием 6-нм производственного узла и поддерживает аппаратный захват видео 4K HDR.