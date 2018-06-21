Oppo выходит на европейский рынок

Компания Oppo, весьма неожиданно, выходит на европейский рынок со смартфоном Find X. Стоит отметить, что мы совсем недавно обсуждали данное устройство и говорили, что продукт не нацелен на массовую аудиторию. Достаточно интересная технология с сервоприводом, которая позволяет вытягивать в верхней части экрана слайдер с камерой действительно привлекает внимание, но в этом не особо есть какой-то смысл. Пользователи банально боятся покупать такой смартфон, хотя у него есть масса преимуществ на рынке. С другой стороны, если производитель вышел в Европу именно с данным девайсом, то вполне вероятно, что маркетологи уверены в популярности и прибыльности новинки. Интересно было бы узнать о продажах смартфона, но пока что можно лишь ждать и надеяться, что цена в России будет адекватной.