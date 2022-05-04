Oppo выпустит складной смартфон по доступной цене

Oppo выпустила свой первый складной смартфон Find N еще в декабре, но очевидно, компания уже работает над некоторыми другими будущими устройствами, которые пополнят ее портфолио складных устройств. И по слухам, следующим будет вертикальный складной раскладной телефон в стиле раскладушки, такой как Samsung Galaxy Z Flip3 или Huawei P50 Pocket. Однако в отличие от них, Oppo считается более доступным — и это имеет смысл, поскольку Find N был дешевле, чем его конкуренты, когда он был запущен на китайском рынке. Согласно слухам из Китая, новый складной Oppo, по-видимому, будет стоить около 5000 юаней, что в настоящее время составляет примерно 756 долларов или 718 евро. Для сравнения: P50 Pocket стоит в Китае от 8 988 юаней (1360 долларов или 1292 евро), а Galaxy Z Flip3 можно приобрести за 7399 юаней (1119 долларов или 1063 евро). Новый Oppo предположительно будет оснащен SoC Snapdragon 8 Gen 1+, а это означает, что он может быть выпущен не раньше этого лета.