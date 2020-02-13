Oppo запатентовала смартфон со стилусом

Патент смартфона с стилусом OPPO подала 8 мая 2019 года в CNIPA, ответ был положительным. OPPO позиционирует смартфон, как многофункциональное устройство с стилусом. Стилус оснащен модулем Bluetooth, который работает даже на расстоянии от смартфона.

Стилус будет размещаться в верхней части, а также использоваться в качестве микрофона, можно совершать и принимать звонки. Установив его в разъем, он будет заряжаться через Bluetooth LE. Смартфон будет оснащен большим емкостным аккумулятором, так как это необходимо.

На стилусе будут располагаться две кнопки, для регулировки громкости телефонных звонков.