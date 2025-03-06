Oppo запустила продвинутый сервис ремонта Find N5

20 февраля компания Oppo выпустила складной смартфон Find N5, который можно считать одним из лучших в своем классе. Он оснащен флагманским мобильным процессором и ультратонким корпусом, а теперь компания объявила о запуске программы Premium Service, направленной на улучшение пользовательского опыта. Premium Service — это комплекс услуг, обеспечивающих быстрое и удобное обслуживание владельцев Find N5. Программа охватывает 75 стран и регионов и включает международную гарантию, а также доступ к эксклюзивной VIP-линии поддержки. Пользователи могут получить персонализированную помощь по любым вопросам, связанным с устройством.

В некоторых странах Oppo предлагает бесплатную замену защитной плёнки, подменные устройства и бесплатный ремонт по почте в случае неожиданных неисправностей. Специальные техники и инженеры Oppo занимаются устранением возможных проблем с устройством, после чего пользователю отправляют уже пригодное к эксплуатации устройство. Хотя VIP-сервис доступен по всему миру, сам Find N5 пока продается лишь в нескольких странах — Сингапуре, Малайзии, Китае, Гонконге и Мексике. То есть производитель сам предполагает, что пользователи купят умные часы нового поколения в других странах посредством серого импорта, а затем будут запрашивать услуги по ремонту уже непосредственно у производителя. Это немного странно звучит, конечно, но, с другой стороны, хорошо, что такой сервис есть и что он постепенно развивается.
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