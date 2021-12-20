Оптический процессор Lightelligence в 100 раз превосходит нынешние графические процессоры

Оптические вычисления были темой исследования многих стартапов и технологических компаний, таких как Intel и IBM, в поисках практического подхода к созданию нового способа вычислений. Однако самые инновационные решения часто исходят от стартапов и сегодняшний день не исключение. Согласно отчету EETimes, стартап в области оптических вычислений Lightelligence разработал процессор, который в 100 раз превосходит обычные графические процессоры при вычислении некоторых из самых сложных математических задач. Как указывается в отчете, Photonic Arithmetic Computing Engine (PACE) от Lightelligence удается превзойти обычные графические процессоры, такие как NVIDIA GeForce RTX 3080, почти в 100 раз в классе задач NP-complete.

Точнее, ускоритель PACE работал над моделью Изинга. По сравнению с RTX 3080 он достиг в 100 раз большей скорости. Все это было выполнено с использованием 12 000 оптических устройств, интегрированных в схему и работающих на частоте 1 ГГц. По сравнению со специально созданной Toshiba имитирующей машиной бифуркации на базе FPGA, PACE по-прежнему превосходит эту систему, предназначенную для выполнения математических вычислений Изинга, в 25 раз. Чип PACE использует стандартную интеграцию кремниевой фотоники с интерферометром Маха-Цендера (MZI) для вычислений и MEMS для изменения формы волновода в MZI.

Стоит отметить, что этот подход демонстрирует, что оптические вычисления, а точнее направление Lightelligence, полезны для большего количества микросхем по сравнению с искусственным интеллектом. Эти дорогостоящие в вычислительном отношении классы математических задач, такие как Изинг, часто встречаются в материаловедении, термодинамике, биоинформатике, криптографии, проектировании схем, оптимизации электросетей и многом другом.
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