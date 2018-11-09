Оптимизация батареи с помощью Night Mode.

Google раскрыла свои данные о Night Mode и о том, как он влияет на срок службы батареи. На саммите разработчиков Android на этой неделе Google рассказала разработчикам приложений о том, что они могут сделать, чтобы обеспечить наилучшее время автономной работы для устройства пользователя. Как правило, потребление энергии увеличивается при повышении яркости экрана. Однако отображаемый цвет также влияет на потребление энергии на дисплее. Именно здесь Google показывает, насколько хорошо работает Night Mode. Ниже приведено сравнение с первым Google Pixel и iPhone 7 .

Как видно из примера: Night Mode сможет стать помощником для снижения потребления энергии на устройствах с дисплеями OLED.