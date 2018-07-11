Авторитетное издание AndroidHeadlines поделилось качественным рендером смартфона Samsung Galaxy Note 9, официальный дебют которого состоится 9 августа. По словам источника, достоверность изображения подтверждается производителем аксессуаров. Другое дело, что перед нами лишь передняя панель, которая почти не отличается от предшественника. Главные изменения должны проявиться в задней панели. Например, сканер отпечатков пальцев будет расположен под двойной основной камерой.

Напомним, что слухи прочат смартфону 6,4-дюймовый S-AMOLED Infinity Display, топовые процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной т 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч.