Опубликован официальный тизер Realme 12+

Компания Realme опубликовала тизер, посвященный скорой презентации смартфонов Realme 12 и Realme 12+, которые присоединятся к ранее выпущенным Realme 12 Pro. Представленные изображения намекают на кожаные задние панели устройств. Ранее сообщалось, что релиз состоится 28 февраля.

Напомним, что выпущенный в конце января Realme 12 Pro характеризуется 6,7-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ до 2160 Гц и пиковой яркостью 950 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5000 мАч, основной камерой с модулями на 50 Мп (датчиком Sony IMX882 и OIS), 32 Мп (2-кратный зум) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, поддержкой 67-Вт проводной зарядки.