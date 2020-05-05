Опубликован первый обзор карманного игрового ноутбука GPD Win Max

В сети появился первый обзор очень компактного игрового ноутбука GPD Win Max, который был представлен пару месяцев назад. Напомним, что новинка оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей, четырехъядерным процессором Intel Core i5-1035G7 с частотой до 3,7 ГГц) и графикой Intel Iris Plus, клавиатурой с подсветкой, тачпадом и игровыми контроллерами, твердотельным накопителем M.2 2280, интерфейсами HDMI, Ethernet, Thunderbolt 3, портами USB Type-C и USB Type-A, а также слотом для карт памяти microSD.

По словам автора обзора, изначально процессор GPD Win Max демонстрирует TDP 25 Вт против обычных 15 Вт, но при этом в BIOS можно самому выбрать теплопакет (15, 20 или 25 Вт). Также отмечается всегда активная система охлаждения, которая производит довольно много шума, и неудобная при наборе больших объемов текста клавиатура. Цена столь необычного ноутбука составляет 700-800 долларов в зависимости от региона.

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