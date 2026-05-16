Опубликован первый пример фото с Xiaomi 17 Max

Компания Xiaomi опубликовала первый пример фотографии, сделанной на флагманский смартфон Xiaomi 17 Max. Производитель уже подтвердил наличие основного модулями с 200-Мп сенсором оптического размера 1/1,4 дюйма и с оптикой Leica.

Тем временем авторитетный инсайдер Абхишек Ядав раскрыл основные характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат оснастят 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K, пиковой яркостью 3800 нит, частотой регулировки яркости ШИМ 3840 Гц и защитным стеклом Dragon Crystal Glass 3.0, топовой 3-нанометровой платформой Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный объектив с 3-кратным оптическим приближением), стереодинамиками, подэкранным ультразвуковым дактилоскопическим сенсором и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.