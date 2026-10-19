Опубликован первый тест OnePlus Ace 7 Pro в играх

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился результатами игрового тестирования OnePlus Ace 7 Pro. Смартфон запускал Delta Force с частотой около 185 кадров в секунду даже во время масштабных сражений. В подтверждение своих слов инсайдер опубликовал скриншоты из PerfDog — инструмента для мониторинга производительности, который демонстрирует практически ровный график частоты кадров. Согласно предыдущим утечкам, серия OnePlus Ace 7 получит дисплеи с частотой обновления 185 Гц, и данный тест показывает, что старшая модель Ace 7 Pro сможет использовать эту особенность даже в требовательной игре. При высоком качестве графики и работе в штатном режиме на 185 FPS смартфон продемонстрировал среднюю частоту 185,02 FPS, а показатель 1% Low, отражающий частоту кадров в самых нестабильных эпизодах, составил 183,1 FPS.

Инсайдер также проверил другой смартфон с флагманским 2-нм процессором, но не раскрыл его название. Устройство показало среднюю частоту 163,3 FPS, тогда как показатель 1% Low упал до 81,5 FPS. Столь значительное снижение может приводить к заметным рывкам во время игры, так что по обоим показателям OnePlus Ace 7 Pro оказался впереди, причём разница по минимальной частоте кадров особенно велика. Согласно предыдущим утечкам, OnePlus Ace 7 Pro оснастят процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и активной системой охлаждения с двумя воздушными каналами. Но на данный момент это буквально все данные о железе грядущей новинки бренда.