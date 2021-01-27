Опубликован первый тизер Redmi Note 10

Компания Xiaomi выложила первый тизер, посвященный смартфону RedmI Note 10. Ранее смартфоны серии Redmi Note 10 были одобрены к выходу такими ведомствами, как Rheinland, FCC, NBTC и BIS. Новым моделям линейки Redmi Note приписывают восьмиядерные платформы Snapdragon 735G и Snapdragon 750G, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, дисплеи с кадровой частотой 90 или 120 Гц, а также батарею ёмкостью 5050 мАч. При этом смартфоны не получат комплектный адаптер питания. Официальная презентация Redmi Note 10 ожидается уже в следующем месяце.