Опубликован первый тизер Samsung Galaxy S23 FE

Компания Samsung опубликовала первый тизер, посвященный смартфону Galaxy S23 FE. Официальный релиз устройства ожидается в ближайшее время. Тизер не раскрывает параметров грядущей новинки, но источники сообщают о 6,3-дюймовом AMOLED-экране с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой One UI 5.1.1, однокристальных системах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и Samsung Exynos 2200, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, батареее ёмкостью 4500 мАч, поддержке 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также тройной тыльной камере с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 12 Мп (3-кратный оптический зум).

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