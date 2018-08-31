Опубликован пресс-рендер безрамочных Apple Watch Series 4

Сначала профильное издание 9to5mac поделилось пресс-рендером новых iPhone XS, а теперь опубликовал официальное изображение смарт-часов Apple Watch Series 4. Новая утечка подтверждает слухи о безрамочном дизайне. У часов почти нет рамок, что помогло увеличить размеры экрана на 15%, а габариты оставить прежними. Поэтому новые часы будут совместимы со старыми ремешками. По слухам, новое поколение Apple Watch серьезно улучшит свою автономность, благодаря увеличенной ёмкости аккумулятора и оптимизированной работе приложений. Официальный анонс ожидается на презентации 12 сентября 2018 года.