Опубликован рекламный постер Amazfit GTS 4 Mini

Компания Amazfit опубликовала тизер смарт-часов GTS 4 Mini, официальный релиз которых ожидается в ближайшее время. Судя по изображению, новинка получит 1,65-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением HD, в то время как предыдущие поколение имеет 1,55-дюймовый дисплей. Также подтверждено наличие датчике ЧСС, пульсоксиметра, функции отслеживания стресса и около 120 тренировок. Также источник сообщает о защите от воды и модуле GPS.

Ранее в России были представлены часы Amazfit Bip 3 и Bip 3 Pro, которые характеризуются 1,69-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 240:280 пикселей, датчиком измерения ЧСС, пульсоксиметром для измерения уровня кислорода в крови, модулем GPS, аккумулятором ёмкостью 280 мАч, автономностью до двух недель, влагозащитой (степень 5 ATM) и 60 видами спортивных тренировок.