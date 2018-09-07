Опубликован рендер Nokia 9 с камерой на пять объективов

Вчера в сети появилась фотография смартфона Nokia TA-1094 с основной камерой на пять модулей. Сегодня известный латвийский дизайнер Бенджамин Гескин опубликовал качественный рендер, основанный на предыдущих утечках. По его словам, смартфон выйдет на рынок под названием Nokia 9 (2018). Как и на вчерашней фотографии, здесь можно увидеть надпись Zeiss, пять объективов, светодиодную вспышку и еще один модуль, который может оказаться банальной заглушкой. Сканер отпечатков пальцев должен быть встроен под экран, поскольку на задней панели он отсутствует. Когда HMD Global представит свой новый флагманский смартфон, пока не сообщается.